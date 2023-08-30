Лондон, 30 августа, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Парламент Великобритании впервые назвал Тайвань в официальном документе независимой страной, сообщает 30 августа Politico, ссылаясь на документ, опубликованный влиятельным комитетом по иностранным делам палаты общин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Тайвань уже является независимой страной под названием Китайская Республика. Тайвань обладает всеми необходимыми качествами для государственности, включая постоянное население, определённую территорию, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами — ему не хватает только большего международного признания», — сказано в документе.

По словам председателя комитета Алисии Кернс из правящей Консервативной партии, это первый раз, когда в отчёте парламента Великобритании содержится такое заявление. «Мы признаём позицию Китая, но мы не принимаем её», — сказал она Politico.

Кернс также подчеркнула важность того, чтобы министр иностранных дел Великобритании твёрдо и решительно поддерживал Тайвань и дал понять, что Лондон будет поддерживать право Тайваня на самоопределение.

В ответ на этот доклад официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь раскритиковал его за «путаницу чёрного и белого».

«Китай призывает британский парламент придерживаться принципа «одного Китая» и прекратить посылать неправильные сигналы тайваньским сепаратистским силам, выступающим за независимость», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года власти Тайваня заявили о намерении в ближайшее время обратиться к США с просьбой ускорить поставки ЗРК Patriot PAC-3 на фоне повышения рисков эскалации китайско-тайваньского конфликта. Предполагалось, что поставки могут занять до четырёх лет. Сейчас на Тайване находятся девять батарей ЗРК Patriot.

В июле 2023 года президент США Джозеф Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить 345 млн долларов на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере в качестве помощи Тайваню. Планировалось, что в пакет войдут переносные ЗРК, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

В свою очередь 5 июля минобороны Китая заявило, что новые поставки США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не учитывает ключевые озабоченности Пекина и вмешивается во внутренние дела Китая.