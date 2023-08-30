Москва, 30 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым.

Кирилл Зыков/РИА Новости

В церемонии прощания приняли участие многие друзья и коллеги Панфилова, в том числе народный артист России Евгений Герасимов и директор «Мосфильма» режиссёр Карен Шахназаров. Нацеремонию были также присланы многочисленные венки, в том числе от министерства культуры и от Театра имени Вахтангова.

Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его женой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 мая 89-летний режиссёр попал в институт Склифосовского с инсультом. Позже у него диагностировали пневмонию. Всё это время он находился в тяжёлом состоянии в реанимации. Скончался Панфилов 26 августа.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссёра. Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, имена которых являются гордостью отечественной культуры, отметил глава государства в своей телеграмме.

Панфилов был в 1984 году удостоен звания народного артиста РСФСР, также он является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии президента России в области литературы и искусства. За свою режиссёрскую карьеру он снял такие фильмы, как «В огне брода нет», «Начало», «Валентина», «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», а также сериал «В круге первом».