Москва, 30 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Украина постоянно пытается модернизировать свои ракеты так, чтобы нанести ими российской стороне как можно больший урон, но пока эти старания оказываются безуспешными. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 августа заявил военный эксперт Иван Коновалов.

VoidWanderer ПКР Р-360 «Нептун»

Ранее издание The Driver сообщило о намерениях украинской стороны модернизировать ракеты «Нептун» для удара по Москве, поскольку западные союзники Киева запрещают ему использовать для этой цели передаваемые ими ракеты.

Как заметил Коновалов, Украина уже пыталась применять ракеты противовоздушной обороны (например, от комплекса С-200) как наземные, но безуспешно.

«Да и что это может решить? Это скорее свидетельствует о том, что западные кураторы не хотят поставлять те вооружения, которые просит Киев, и он пытается найти какую-то замену. А значит, у Украины всё не очень хорошо», — сказал он.

Кроме того, он напомнил, что Украина не располагает достаточной технической базой для того, чтобы производить «Нептуны». Критическая инфраструктура Украины подвергается ударам, сжимается, и её становится всё меньше. Поэтому серьёзные серийные производства или масштабные модификации той или иной военной продукции оказываются невозможными.

«У них вся надежда только на заграничные поставки. Даже ремонт затруднён. Всё, что может позволить себе Киев, — это мелкосерийные переделки. Пока наша разведка не выявит, где это происходит, и не нанесёт удар», — добавил Коновалов.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев также заметил, что разговоры о подобных модернизациях ракетного вооружения, которое есть в распоряжении киевского режима, звучат уже не первый раз.

«Об этом говорили ещё и до начала специальной военной операции, — сказал он. — Они действительно пытаются их модернизировать, чтобы ударить как можно дальше. К этому надо быть готовыми. А лучше всего уничтожить заранее. Пока, наверное, «Нептун» не получится превратить в ракету, способную долететь до Москвы, но Киев старается. У них пока не получается не только из-за сложностей с технологиями, но и потому что мы выбиваем их соответствующую инфраструктуру».

Также он усомнился в том, что Украина сможет использовать части поставляемых на Украину ракет западного производства для того, чтобы модернизировать с их помощью «Нептуны».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны РФ, 29 августа российские силы ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», а также два реактивных снаряда залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

По информации издания The National Interest, ракета «Нептун» представляет собой легкую модернизацию российского противокорабельного комплекса Х-35. Разница только в дальности полета, при этом конструктивно оба ракетных комплекса идентичны друг другу. Первые испытания ракеты «Нептун» прошли в январе 2018 года.

Также есть сведения, что Германия поставит ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые, если верить Der Spiegel, будут перепрограммированы так, чтобы исключить возможность удара такими ракетами по территории РФ. Taurus является аналогом крылатой ракеты Storm Shadow.