Томск, 30 августа, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Отложения с флорой и фауной юрского периода, в том числе остатки редких видов папоротников, обнаружили учёные в Иркутской области. Об этом сообщили 30 августа в Томском госуниверситете (ТГУ).

Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Томские палеонтологи совместно с коллегами из Института земной коры СО РАН совершили четырёхнедельную экспедицию на север Иркутского угольного бассейна. В районе города Тулун возле деревни Владимировка им удалось найти множество отпечатков юрских растений и животных, в том числе редкие экземпляры.

«Здесь мы обнаружили «папоротниковый рай» — множество самых разнообразные видов, в том числе довольно редкие. К концу экспедиции нам удалось найти и юрское позвоночное животное: фрагмент рыбы», — приводит РИА Новости слова доцента кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степана Иванцова.

Учёный добавил, что попадались также надкрылия жуков, раковинки листоногих рачков — филлопод, личинки водных насекомых вроде веснянок или подёнок.

Находки сделаны при изучении разреза длиной около 5 км вдоль реки Ия — до устья реки Икей, где на поверхность выходят пласты горных пород ранне-среднего Юрского периода. Это означает открытие ещё одного местонахождения с фауной позвоночных и увеличивает перспективы открытия в Иркутском бассейне динозавров и других юрских существ.

В 2020 году учёные нашли в Иркутском бассейне первые остатки двух рыб юрского периода. Спустя два года здесь же обнаружили остатки 25 экземпляров рыб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на территории Кемеровской области нашли первые в России окаменелости динозавра теропода — хищника мелового периода. По предварительной оценке, динозавр был примерно метрового роста и длиной около двух метров. Вероятно, он принадлежал к семейству дромеозавридов. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв назвал находку сенсацией и прорывом в палеонтологии.