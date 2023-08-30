Магас, 30 августа, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Ингушетия вышла на четвертое место среди российских регионов по динамике роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом заявил исполняющий обязанности министра экономического развития республики Аслан Нальгиев в ходе встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Как сообщает пресс-служба правительства Ингушетии, основными темами встречи стали увеличение числа МСП в республике, а также заметное улучшение инвестклимата.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия Встреча исполняющего обязанности министра экономического развития Ингушетии Аслана Нальгиева с главой республики Махмудом-Али Калиматовым

По словам Нальгиева, с начала года количество субъектов МСП в Ингушетии выросло на 10,6%. Динамика роста числа субъектов МСП в Ингушетии позволила региону стать четвертым в России по данному показателю. Он отметил, что в регионе ведется работа по созданию благоприятных условий для деятельности самозанятых. Многого удалось добиться за счет реализации региональных проектов в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В частности, получилось создать условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Также Аслан Нальгиев акцентировал внимание на развитии центра «Мой бизнес» и предоставлении грантов ряду субъектов МСП.

«Мы должны оказать всяческую поддержку предпринимателям для развития их бизнеса, сопровождать их проекты и консультировать», — заявил Махмуд-Али Калиматов. По его словам, именно развитие предпринимательства способствует лучшей наполняемости бюджета, укрепляет социальную стабильность в регионе и приводит к появлению новых рабочих мест.

Согласно отчету Аслана Нальгиева, в Ингушетии с начала года заметно улучшился инвестиционный климат. Это, по его словам, стало результатом мер в сфере совершенствования законодательной базы инвестдеятельности и общего бизнеса. С начала текущего года были подписаны четыре инвестиционных соглашения, в рамках которых планируется реализация в Ингушетии проектов совокупной стоимостью 1 779,6 млн рублей. Предполагается, что через несколько лет за счет них в республике будет создано 210 дополнительных рабочих мест. Также министерство продолжает осуществлять мониторинг и сопровождение пяти «прорывных» проектов, два из которых уже близки к завершению.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул приоритетность развития инвестиционной активности и развития бизнеса. «Развитие инвестиционной привлекательности и мер поддержки инвесторов не может быть недооценена, — уверен глава Ингушетии. — Привлечение инвестиций является ключевым фактором для развития нашего региона и создания благоприятной инвестиционной среды».

Он предложил совершенствовать законодательную базу инвестдеятельности и общего бизнеса, а также изучать возможности по предоставлению серьезных налоговых послаблений. «Мы должны создать в регионе такие условия, которые будут привлекательны для инвесторов, и стимулировать развитие предпринимательской активности», — подчеркнул глава региона.