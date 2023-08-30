Москва, 30 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу председателем ВЭБ. РФ Игорем Шуваловым. На встрече Шувалов рассказал о текущей деятельности организации.

kremlin.ru Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорем Шуваловым

Регулирование банковского сектора и в целом корпоративного сектора сегодня позволяет не предоставлять публичную отчётность о своей деятельности, отметил Шувалов. По его словам, итоги 2022 года представляются позитивными, в том числе для взаимодействия с контрагентами на рынке капитала, поэтому ВЭБ. РФ принял решение открыть часть данных. Именно об этих данных председатель корпорации доложил президенту.

«Собственный капитал ВЭБа в настоящий момент — 785 миллиардов рублей и высокий коэффициент достаточности капитала — 15,1 процента», — заявил Шувалов. Он добавил, что у организации достаточно высокий запас прочности. «Мы предоставили всем кредиторам, с которыми работали, в том числе зарубежным кредиторам, эту информацию. Больше того, мы договорились, что для выстраивания более доверительных отношений мы готовы предоставить и больше информации», — подчеркнул он.

Также Шувалов рассказал об основном инструменте ВЭБ. РФ — Фабрике проектного финансирования. «Фабрика проектного финансирования» по своим первоначальным правилам требовала 20% капитала инициатора проекта. Пока принято решение на ближайшие два года, что инвестор может предоставить 15%. Таким образом, для него это определённое послабление», — отметил он.

ВЭБу уже более 100 лет, но корпорацией развития, активно работающей и над мегапроектами и с экономикой городов, он стал 5 лет назад. Его основная роль — брать на себя начальные риски при реализации тяжёлых, но важных для государства проектов. Приоритет отдается инвестициям в инфраструктуру, высокотехнологичную промышленность и городскую экономику.

ВЭБ. РФ — это не коммерческий банк, поэтому он не ставит перед собой задачу извлечь прибыль, а ориентируется на отсутствие убытков в своей деятельности. Проекты выбираются по принципу того, что без финансирования со стороны организации развития их не поднять, например, если коммерческие банки считают их слишком рискованными, либо если инвестор не может осуществить их самостоятельно из-за масштаба или сроков окупаемости.

Заемные средства ВЭБ. РФ получает как депозиты ФНБ, через выпуск облигаций, привлеченных межбанковских кредитов. Кроме того, институт развития активно привлекает в проекты частных соинвесторов и коммерческие банки, чтобы оптимально распределить риски и создать стимулы для эффективной реализации проектов.

«Основные банки-партнёры, с которыми мы работаем, — это Сбер, ВТБ и некоторые другие с государственным и негосударственным участием. Мы сейчас будем пытаться продвигать механизм «Фабрики проектного финансирования» не с крупнейшими банками, а с некоторыми региональными. Для этого есть все возможности», — доложил президенту глава ВЭБ. РФ.

В проектах ВЭБ. РФ выступает сразу в нескольких ролях: как инициатор, заказчик, кредитор. При этом ВЭБ. РФ контролирует реализацию проекта, распределяет риски. Частный инвестор, в свою очередь, реализует проект эффективнее и быстрее.

kremlin.ru Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорем Шуваловым

Для проектов, которые не готовы финансировать банки в виду их капиталоемкости и долгих сроков реализации, ВЭБ. РФ снимает ключевые риски и поддерживает их реализацию. С помощью своих инструментов институт фиксирует ставку на весь срок реализации, так как специфика проектов предполагает, что требуются длинные деньги. Выдавая поручительства, ВЭБ. РФ позволяет банкам снизить нагрузку на капитал. Участие института развития позволяет поддержать проект на стадии, пока продукция еще не производится, ВЭБ. РФ принимает на себя высокие риски, пока новое предприятие, организация или объект не встанут на крыло. Тогда банк развития выходит из проекта, а вырученные средства направляет на поддержку новых важных кейсов.

Среди проектов ВЭБ. РФ — развитие городского электрического транспорта (ВЭБ выступает куратором масштабной правительственной программы), строительство современных школ (которое позволяет во многом решить проблему второй/третьих смен), строительство портовой и аэропортовой инфраструктуры, а также проекты в сфере металлургии, пищевой промышленности и газохимического комплекса. Так, почти 70% полиэтилена в России выпускается на заводах, финансирование строительства которых взял на себя ВЭБ. РФ, 40% всех пассажиров обслуживаются в аэропортовых терминалах, созданных при поддержке ВЭБа, к концу 2024 года более 60 тыс. школьников в двух десятках регионов получат места в 70ти современных и комфортных школах.

Также в рамках проектов, финансируемых ВЭБом, было построено более 4 500 километров федеральных дорог, 200 000 семей получили доступ к чистой питьевой воде. На этапе реализации находятся проекты, которые дадут 5 новых заводов энергетический утилизации ТКО, 619 км трамвайных путей в 10 городах и многое другое.