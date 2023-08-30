Белгород, 30 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В Белгородской области в результате ДТП с участием трёх автомобилей погибли три человека, сообщили 30 августа в региональном управлении МВД.

Отмечается, что около 11:00 (совпадает с мск) на 22-м км трассы Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки столкнулись ВАЗ-2106, «ГАЗон NEXT» и «КамАЗ». После столкновения два последних загорелись.

В результате аварии погибли водители всех трёх транспортных средств. Пассажиров в автомобилях не было.

В настоящее врем все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе погиб один человек, ещё четверо были госпитализированы.

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека. Водитель легкового автомобиля BYD F3 на 60-м км автодороги Купино — Чистоозерное выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105.