Москва, 30 августа, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Московский производитель «Шишкин лес» за 2023 год увеличил выпуск зернового кофе в два раза. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Город создает комфортные условия для ведения бизнеса, активно поддерживает развитие в том числе пищевой отрасли промышленности», — отметил Овчинский. Он подчеркнул, что столичные производители успешно наращивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и открывают новые для себя направления. «В частности, компания «Шишкин лес», специализирующаяся на изготовлении бутилированной воды, увеличила объем выпуска кофе в два раза за последний год», — отметил Овчинский.

Компания ориентируется на запрос потребителя. Более пяти лет назад «Шишкин лес» начал выпускать кофе — зерновой кофе и в капсулах. Зеленый кофе импортируется из стран Латинской Америки и Африки. Остальные производственные этапы успешно импортозамещены.

«Шишкин лес» уже более 25 лет производит бутилированную воду и сегодня занимает одну из лидирующих позиций в этом сегменте на отечественном рынке. На предприятии есть лаборатория контроля качества и собственные мощности по добыче воды и водоподготовке. Природная формула лишь слегка корректируется в процессе, чтобы сохранить натуральные свойства готовой продукции.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Еще в столице активно внедряют инновации.

Развитие собственных площадок в Москве дает возможность инвесторам увеличивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.