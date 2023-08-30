Москва, 30 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Совещание по вопросам развития Красноярского края проведёт 31 августа президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Глава государства проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края в режиме видеосвязи. На обсуждение вынесены вопросы, связанные с газификацией региона, реализацией экологических программ, а также крупных транспортных проектов, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2023 года Путин предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Котюков пообещал главе государства, что применит в крае весь наработанный ранее потенциал. Прежний глава региона Александр Усс 20 апреля заявил о своей отставке. Он пояснил, что будет продолжать работу на федеральном уровне.