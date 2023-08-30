Москва, 30 августа, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Бабушка фигуристки Алины Горбачёвой, которую накануне разыскивали в Москве, выступила против продолжения её спортивной карьеры.

Александр Вильф/РИА Новости Алина Горбачева

«Мы будем настаивать на том, чтобы забрать её у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против её карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей», — сказала она KP. RU.

Бабушка Горбачёвой добавила, что намерена поговорить о продолжении занятий с внучкой, но пока не знает, как та отреагирует.

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Как передавало ИА Регнум, мать фигуристки, чемпионки России среди юниоров 29 августа обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Она рассказала, что девушка пропала 28 августа после того, как вышла из ледового дворца. По некоторым данным, незадолго до своего исчезновения Горбачёва поссорилась с тренером.

К поискам спортсменки привлекли кинологов и водолазов, Следственный комитет для установления всех обстоятельств её исчезновения возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Фигуристку нашли живой и невредимой 29 августа вечером в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительным данным, противоправных действий в отношении неё совершено не было. Девушку доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Позднее Горбачёва сообщила, что находится дома с матерью и тренером. Она принесла извинения тем, кто за неё переживал. Спортсменка заверила, что её исчезновение никак не связано с фигурным катанием и тренером Софьей Федченко. Фигуристка заверила, что продолжит тренироваться в своей команде и радовать зрителей новыми выступлениями.