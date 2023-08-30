Москва, 30 августа, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В акватории Чёрного моря восточнее острова Змеиный экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем, сообщили 30 августа в Министерстве обороны РФ.

Виктор Толочко/РИА Новости Бомбардировщик Су-24 ВКС России

«30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 30 августа в Минобороны заявили, что истребитель Су-30 уничтожил быстроходный военный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный в Чёрном море.

Ранее, в ночь на 30 августа, в ведомстве сообщили, что российские самолёты поразили в Чёрном море четыре военных катера, на которых находились десантные группы ВСУ. На борту уничтоженных судов находилось до 50 человек.

22 августа в Минобороны заявили, что российская авиация поразила в районе острова Змеиный быстроходный военный катер ВСУ американского производства Willard Sea Force. На судне находился украинский десант.