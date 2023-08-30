Москва, 30 августа, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Московское предприятие Moda di Lusso, которое выпускает женскую одежду, с начала года на 20% увеличило производство. Рост произошел благодаря расширению ассортимента, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Onf.ru Многодетная семья

«После ухода зарубежных брендов с российского рынка легкая промышленность столкнулась с большим количеством вызовов, вместе с тем у отрасли появились новые возможности для развития. Сегодня производством одежды, обуви и аксессуаров в Москве занимаются свыше 250 компаний», — пояснил Овчинский. Он добавил, что компании ежегодно увеличивают выпуск продукции и расширяют товарную линейку для закрытия растущих потребностей отечественного рынка. «Так, компания Moda di Lusso с начала 2023 года на 20% нарастила объем производства и увеличила ассортимент. Теперь покупателям доступно 240 видов изделий», — рассказал Овчинский.

В числе новых товаров — платья, костюмы, кардиганы, брюки и многое другое. Товарная линейка представлена также верхней одеждой, сорочками, спортивными и классическими костюмами.

Компания придерживается принципов разумного потребления и использует экологичные ткани. Созданные из такого сырья изделия можно полностью переработать. Продукция доступна на сайте компании и маркетплейсах, а в ближайшее время у компании появится офлайн-магазин.

Москва — город с развитым производством. В столице работают почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь производят самые разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другую продукцию, а также активно внедряют инновации.

Развитие собственных площадок в Москве дает возможность компаниям увеличивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.