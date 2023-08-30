Либревиль, 30 августа, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Президента Габона Али Бонго Ондимба отправили в отставку, но ему сохранили все гражданские права. Об этом заявил глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема.

Сергей Мамонтов/РИА Новости Президента Габона Али Бонго Ондимба

«Он являлся главой государства Габон. Он находится в отставке и пользуется всеми своими правами. Он обычный габонец, как и все остальные», — приводит газета Monde слова генерала.

По его словам, президент Габона не имел права избираться на третий срок, в результате армия взяла на себя ответственность за его отстранение от власти.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне. Они заявили, что представляют все силы безопасности и обороны в стране. По их словам, результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений, а президент Али бен Бонго Ондимба помещён под домашний арест.

Ранее избирательная комиссия Габона сообщила о победе действующего главы государства Ондимбы на президентских выборах с результатом 64,27% голосов. Его главный соперник Альберт Ондо Осса набрал 30,77% голосов.

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба записал видеообращение, в котором подтвердил, что удерживается военными на территории резиденции. Видеозапись с президентом Габона опубликовали в социальных сетях местные журналисты. В кадре политик обращается к своим «друзьям» по всему миру и призывает их «поднять шумиху» после переворота в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена сообщениями о ситуации в Габоне, рассчитывает на стабилизацию обстановки.