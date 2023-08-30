Тула, 30 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил руководству АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» организовать круглосуточную работу предприятия в Тульской области, сообщила 30 августа пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия, входящего в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», и осуществляющего выпуск современных радиолокационных систем.

По итогам инспекции глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции. В частности, он потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7.

Как передавало ИА Регнум, Сергей Шойгу регулярно инспектирует оборонные предприятия, проверяя выполнение гособоронзаказа.

Предыдущий раз глава Минобороны России побывал на одном из предприятий «Алмаз-Антея» в июне. Тогда Шойгу проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны. Министр отмечал, что продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.

В июле министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на оборонных предприятиях Татарстана. Совместно с главой республики Рустамом Миннихановым министр посетил предприятие «Ремдизель», занимающееся капитальным ремонтом и усовершенствованием вооружения и военной техники. Также Шойгу проверил работу завода «КамАЗ».

Также глава военного ведомства проверял арсеналы и выполнение гособоронзаказа в Омской области. Шойгу побывал на предприятии по производству танков и тяжёлых огнемётных систем, где осмотрел автоматическую линию по сборке гусеничных лент и поставил задачу производить больше техники, строго соблюдая графики. Его ознакомили с процессами обслуживания и ремонта вооружений и техники, подготовкой к отправке в зону СВО.