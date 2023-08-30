Либревиль, 30 августа, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Президент Габона Али бен Бонго Ондимба записал видеообращение, в котором подтвердил, что удерживается военными на территории резиденции. Запись опубликована на странице информационного портала Mimi Mefo Info в соцсети X.

В кадре политик обращается к своим «друзьям» по всему миру и призывает их «поднять шумиху» после переворота в стране. Он рассказал, что его жена и сын тоже задержаны, их удерживают в разных местах.

«Прямо сейчас я нахожусь в резиденции и ничего не происходит. Я не знаю, что происходит», — сказал Ондимба.

Как сообщало ИА Регнум, ранее группа военных офицеров объявила о перевороте в Габоне и помещении президента под домашний арест. Высокопоставленные офицеры пояснили, намерены «положить конец нынешнему режиму»: результаты прошедших 26 августа президентских выборов отменены, все границы закрыты до дальнейшего уведомления, а государственные институты распущены. Переворот произошёл после того, как было объявлено о переизбрании президента Али бен Бонго Ондимбы на третий срок.