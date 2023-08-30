Москва, 30 августа, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Контрбатарейная борьба играет важнейшую роли в ходе СВО, а потому очень важно обеспечить ВС России всем необходимым для её успешного ведения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания в Тульской области.

«В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие уничтожили миномётные расчёты севернее Новодонецкого и Владимировки, две буксируемые гаубицы «Гиацинт».

Бойцы «Центра» подавили около 30 артиллерийских позиций ВСУ в ходе проведения контрбатарейной борьбы. Российские военные уничтожили миномёт калибра 120 мм с расчётом.

По словам начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна, артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила орудия Д-30 и 2А65. Также барражирующим боеприпасом «Ланцет» была обнаружена и уничтожена гаубица M777 американского производства.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено 18 вражеских гаубиц, в том числе три М-777 американского производства, одна реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град», 22 миномёта, три самоходных артиллерийских установки.

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две буксируемые гаубицы Д-20 ВСУ и четыре миномёта калибра 120 мм в районах сёл Серебрянка, Дылеевка и Георгиевка.