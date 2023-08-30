Анкара, 30 августа, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Действующий посол Турции в России Мехмет Самсар завершает миссию, вскоре будет назначен новый посол. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Посол завершает миссию. О конкретных сроках отъезда пока неизвестно», — сказал собеседник агентства.

Мехмет Самсар работал в должности посла в России с июля 2019 года. На этом посту он сменил Хюсейина Дириоза.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 августа подтвердил, что скоро состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом представитель Кремля не назвал точную дату переговоров.

Накануне турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября. Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников написал, что Эрдоган может посетить Россию 8 сентября.

Газета Hürriyet, ссылаясь на источники, сообщила, что Путин и Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу зерновой сделки.