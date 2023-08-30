Анапа, Краснодарский край, 30 августа, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Обломки предположительно беспилотного устройства подняты из водоёма Витязевский лиман под Анапой. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что фрагменты были обнаружены в лимане около суток назад. Оперативные службы изъяли их для проведения проверки. Предположительно, это обломки гражданского коммерческого БПЛА.

«Ни факта взлёта, ни факта падения в районе посёлка Витязево не было зафиксировано», — говорится в сообщении.