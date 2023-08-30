Орел, 30 августа, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Ещё один дрон был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы в Орловской области, никто не пострадал. Об этом 30 августа сообщил глава региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня ещё один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области», — написал он, добавив, что пострадавших и повреждений нет.

Глава региона уточнил, что место происшествия было оцеплено, стражи порядка проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские военные сбили дрон в небе над Орловской областью.

Ночью 30 августа объекты на территории России подверглись серии атак со стороны Украины, наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения четыре военно-транспортных самолёта Ил-76.

Возле Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря.

Из-за атак дважды за ночь в московских аэропортах Домодедово и Внуково объявлялся план «Ковёр». Он также вводился по одному разу в Шереметьево и Жуковском. Дроны были сбиты также в Брянской, Рязанской, Калужской, Московской областях.