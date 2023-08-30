Владимир, 30 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Многодетные семьи Владимирской области с будущего года сами будут выбирать, в какой форме получить положенную от государства поддержку — в виде бесплатного земельного участка или денежной выплатой. Соответствующий закон приняло Законодательное собрание Владимирской области.

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Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, по данным на 1 июля в очереди на землю стоят 547 семей. Ежегодно на получение бесплатного участка заявляется порядка 500 новых претендентов. Однако возможности у муниципалитетов разные: где-то есть свободные и удовлетворяющие всем требованиям наделы, а где-то их физически нет. Кроме того, землю государство выделяет целевым образом — на строительство дома. Такие расходы доступны далеко не каждой многодетной семье.

«Депутаты получали множество обращений на эту тему, — рассказал председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев. — Была даже создана специальная рабочая группа. Аналитика, собранная ею, была использована Министерством соцзащиты при разработке закона, который и утвердили сегодня депутаты».

В результате принятия закона семьи с тремя и более детьми, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, смогут получить поддержку в удобном для них варианте: либо участком, либо сертификатом на 250 тыс. рублей. Если семья выбирает деньги, то просто пишет заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Подробный порядок еще предстоит разработать — после принятия закона будет принято соответствующее постановление правительства Владимирской области.

«Важно, что выделяемая государством сумма «окрашена», — отметил Владимир Киселев. — Потратить ее можно будет исключительно на улучшение жилищных условий: приобретение квартиры, дома, того же земельного участка, причем тут можно использовать и ипотеку, и долевое строительство — любые формы. Условия следующие: участок, дом или квартира должны располагаться на территории Владимирской области, жилье не может быть аварийным и не может принадлежать близким родственникам».