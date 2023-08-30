Москва, 30 августа, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в районе Ровного в ДНР штаб украинской оперативно-тактической группы «Донецк», сообщил 30 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожены: штаб оперативно-тактической группы «Донецк», а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он на брифинге.

По его словам, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» было нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили до 120 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа Вооружённые силы России нанесли удар по центру принятия решений ВСУ. Удар по цели нанесли с помощью высокоточного оружия большой дальности, расположенного установках морского и наземного базирования.