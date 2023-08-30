Москва, 30 августа, 2023, 14:07 — ИА Регнум. На донецком направлении за сутки отражены пять атак ВСУ, потери противника составили до 380 украинских военных убитыми и ранеными, заявил 30 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

U.S. Army Europe ВСУ

Он уточнил, что атаки украинских военных были отражены в районах населённых пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Потери противника составили до 380-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира», — информировал представитель российского военного ведомства.

Кроме того, добавил Конашенков, в районе населённого пункта Пречистовка в ДНР поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Также, отметил генерал, украинская армия потеряла за сутки до 120 военных на южнодонецком направлении. На запорожском направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, на купянском — до 100, а на краснолиманском — до 60-ти военных ВСУ.

Представитель Минобороны России рассказал, что в ночь на 30 августа российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления и разведки Украины, цели удара были достигнуты.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов ранее сообщил о том, что ВС России ударом комплекса «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новосёлки в ДНР.