Москва, 30 августа, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Перебоев с лапшой «Доширак» в России не ожидается, производство идёт в обычном режиме. Об этом сообщил представитель ООО «Доширак Коя».

(сс) Юлиан Доширак

В российском подразделении компании заявили, что не знают ни о каком дефиците лапши.

«Мы работаем в обычном режиме, поэтому никаких перебоев с «Доширак» в стране не будет», — сказал представитель «Доширак Коя» изданию «Известия».

В ООО «Доширак Рус», которое занимается дистрибуцией, также не располагают информацией о нехватке лапши быстрого приготовления.

Ранее сообщения о грядущем дефиците лапши «Доширак» появились в Telegram-каналах. Отмечалось, что перебои в производстве связаны с колебанием курса рубля, сокращением отгрузок и нехваткой рабочих рук. Рабочих якобы не хватает из-за оттока выходцев из Средней Азии из России.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года южнокорейская компания HYSG, владеющая правами на торговую марку «Доширак», выкупила российское производство «Юроп фудс ГБ». Оно выпускало продукцию под брендом Gallina Blanca.