Санкт-Петербург, 30 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо к восьми с половиной годам колонии за мошенничество. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе суда.

Мазо признан виновным по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»).

Бывший чиновник будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 600 тыс. рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Мазо был фигурантом сразу двух громких дел о масштабных хищениях в Минкультуры.

По первому «делу реставраторов» ему удалось избежать наказания, и он был отпущен на свободу после оглашения приговора. При этом на момент, когда он стал фигурантом дела о хищении 900 млн рублей из бюджета, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, он покинул Россию, и позднее суд заочно арестовал бывшего чиновника. В марте 2021 года Австрия выдала его России, после чего он был заключен под стражу.