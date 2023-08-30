Москва, 30 августа, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что любую атаку на южный газопровод, по которому Будапешт получает российский газ, страна будет воспринимать как повод к войне, адресовано западным элитам, в особенности — США. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Ранее Орбан во время интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Будапешт и Белград будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны. Орбан отметил, что Венгрия сразу квалифицировала вывод из строя «Северного потока» как террористический акт. Теперь же он и премьер-министр Сербии единогласно считают, что в случае подобного события на южном коридоре Будапешт и Белград будут воспринимать это как повод для войны и немедленно отреагируют.

«Орбан играет на опережение, потому что сохраняется вероятность очередной провокации США в отношении газопровода, тем более что Штаты так и не взяли на себя ответственность за подрыв на «Северном потоке», хотя косвенные доказательства были. И лишить Венгрию и других российского газа — это одна из задач США и ряда европейских стран. Поэтому пробрасывает такие возможные сюжеты», — рассказала Войко.

Политолог отметила, что у Венгрии и Сербии довольно независимые позиции в отношении России, они не поддерживают поставки оружия на Украину и затягивание конфликта, поэтому США и Евросоюз пытаются оказывать давление на эти восточноевропейские государства. К тому же Венгрия не является экономически свободной страной. Войко отметила, что несмотря на промышленный потенциал, Будапешт зависит от ЕС, а в особенности от Германии, но также является стабильным потребителем российского газа на южном треке совместно с Турцией, Болгарией и Сербией. Поэтому, как пояснила политолог, любая атака на российский газопровод будет также серьёзно бить по экономическим интересам этих стран.

«Это заявление Орбана, безусловно, адресовано западным элитам, больше всего США, тем более что оно было сделано в интервью американскому журналисту, бывшему представителю FOX News. Но сложно усмотреть какие-то реальные действия со стороны Венгрии в случае диверсий», — отметила политолог.

Войко обратила внимание на то, что слова Орбана коррелируют с его предыдущими комментариями о взрывах на «Северных потоках», но звучат угрожающе и жёстко. Однако политолог усомнилась в том, что громкие слова могут вылиться в реальные действия со стороны европейского государства, поскольку у Будапешта нет ресурсов для начала и проведения военных действий.

«Одно дело говорить о таких угрозах, но вызывает вопросы, есть ли у Венгрии потенциал военный и экономический, чтобы реализовать то, о чём говорит Орбан», — отметила Войко.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о необходимости отремонтировать взорванные газопроводы, так как эта инфраструктура может обеспечить ФРГ энергией на 5-10 лет.

Как сообщало ИА Регнум, по словам заместителя представителя правительства ФРГ Вольфганга Бюхнера, в Германии продолжается расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это расследование в основном проводят федеральный прокурор в Карлсруэ и федеральная прокуратура, которая с начала октября 2022 года поручила полиции расследовать взрывы.

При этом ранее немецкие СМИ Spiegel и ZDF обнародовали данные, что след в деле о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» ведёт на Украину.

Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой уличил в причастности к теракту президента США Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв газопроводов «Северный поток» террористическим актом. Глава государства также заявил, что теракт на «Северных потоках» совершили на государственном уровне. Он назвал «полной чушью» заявления, что это была способна сделать некая проукраинская группировка. Президент также отметил, что в диверсии могли быть заинтересованы США.