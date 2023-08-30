Москва, 30 августа, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Совет безопасности представил президенту России Владимиру Путину предложения по развитию станкостроения и получил его одобрение. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Мы сделали доклад президенту по станкостроению. Получили одобрение», — заявил он, добавив, что более 50 ведомств и учреждений приняло участие в подготовке данных предложений.

Патрушев отметил, что этому делу Правительство уделит очень серьёзное внимание.

Как передавало ИА Регнум, Правительство одобрило сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года. Главе Минпромторга Денису Мантурову, зампреду правительства Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову поручили проработать и до утверждения стратегии в срок до 1 сентября предоставить предложения по источникам финансирования этого федерального проекта.

Президент России Владимир Путин 4 августа обсудил с членами Совета безопасности России укрепление внутренней стабильности в стране. С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.