Москва, 30 августа, 2023, 14:36 — ИА Регнум. 23 из 104 победителей кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», военнослужащие — участники СВО из Донецкой и Луганской Народных Республик, прибыли на финал конкурса прямо с передовой, рассказали ИА Регнум организаторы мероприятия.

Лидеры возрождения. ДНР

«Каждый из них получит миллион рублей на образование и будет включен в кадровый резерв своего региона с перспективой дальнейшего назначения на руководящие должности разных уровней», — отметили в пресс-службе конкурса.

Победителей награждали первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и депутат Госдумы Сергей Бурлаков.

Лидеры возрождения. ДНР

Лидеры возрождения. ДНР

Лидеры возрождения. ДНР

Как сообщало ИА Регнум ранее, финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» состоялся 29 августа на ВДНХ в Москве. Финалисты принимали участие в оценочных испытаниях, командообразующих и социальных акциях. 55 победителей представляют ДНР, 29 — ЛНР, 12 — Запорожскую область и 8 — Херсонскую область.

Сергей Кириенко в ходе церемонии награждения отметил, что главное для управленцев — это умение работать в команде, а также призвал победителей и всех участников конкурса помнить о том, ради кого и чего они работают.

19 июля на заседании набсовета платформы «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что именами участников СВО будут называть города, улицы и школы в России, и подчеркнул, что у участников спецоперации должны быть перспективы карьерного роста не только в армии, но и «на гражданке».