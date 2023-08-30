Москва, 30 августа, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Россия обеспокоена сообщениями о ситуации в Габоне, рассчитывает на стабилизацию обстановки, заявила 30 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«В Москве с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране», — сказала она на брифинге.

Дипломат добавила, что МИД продолжает внимательно следить за развитием ситуации в этой стране, «рассчитывает на её скорейшую стабилизацию».

Захарова рекомендовала российским гражданам временно воздержаться от поездок в Габон, не вызванных острой необходимостью.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне. Они заявили, что представляют все силы безопасности и обороны в стране. По их словам, результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений, а президент Али бен Бонго Ондимба помещён под домашний арест.

Ранее избирательная комиссия Габона сообщила о победе действующего главы государства Ондимбы на президентских выборах с результатом 64,27% голосов. Его главный соперник Альберт Ондо Осса набрал 30,77% голосов.