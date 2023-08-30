Вашингтон, 30 августа, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Переданные Украине реактивные системы залпового огня HIMARS начали утрачивать свою эффективность. Об этом 30 августа пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на британского наёмника.

Иван Шилов ИА Регнум Система залпового огня HIMARS

«Российские войска адаптировались к стратегии ВСУ использовать ракеты для ударов по ключевым позициям», — приводит издание его слова.

Он добавил, что российская армия изменила тактику и размещает важные объекты вне зоны действия HIMARS, из-за чего этот комплекс стал бесполезным на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, в июле военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявил, что российские военные приглушили HIMARS мощными системами радиоэлектронной борьбы. По его словам, системы HIMARS приобрели для ВСУ почти мифический статус, но Россия нашла способ противостоять этим установкам. По его мнению, возможностям американских РСЗО на Украине пришёл конец, и то же самое будет и с дальнобойными системами ATACMS, так как они действуют по тому же принципу, что и HIMARS.