Геленджик, Краснодарский край, 30 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Причиной крупного лесного пожара в районе Геленджика стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщила 30 августа пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«В районе города Геленджика идёт тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара — нарушение правил пожарной безопасности в лесах», — уточнили в пресс-службе.

Авиалесоохрана также добавила, что тушение пожара осложнено жаркой, сухой погодой и действием пожара в горной местности. Пожар распространяется вверх по склону крутизной более 40 градусов. На данный момент угроза населённому пункту и объектам экономики отсутствует.

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Как передавало ИА Регнум, 29 августа в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике загорелся лесной массив. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер с порывами в горах до 25–30 метров в секунду. Для его тушения привлекли вертолёт Ми-8 с ёмкостью на пять тонн воды.

Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что площадь возгорания лесной подстилки увеличилась до 118 га. Он добавил, что в ликвидации возгорания задействовано более 80 единиц техники и 441 спасатель. На место тушения также вылетел самолёт Бе-200.