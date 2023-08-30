Будапешт, 30 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты питают ненависть к России и Венгрии из-за их христианской веры, заявил американский ведущий Такер Карлсон в своей речи в Будапеште.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Они [США] ненавидят Венгрию. Они ненавидят её не из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является. Это христианская страна», — сказал он.

Карлсон добавил, что Венгрия построена на христианских заповедях, по этой же причине «они ненавидят Россию».

Соединённые Штаты считают наличие таких стран в Европе крайне оскорбительным, заключил ведущий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США, очевидно, не стремятся к прекращению боевых действий на Украине. Если бы Вашингтон хотел для Украины мира, мир наступил бы очень быстро, буквально в течение нескольких часов. На саммите НАТО ответ на вопрос, зачем всё происходящее нужно Вашингтону, страны так и не получили.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что начальное состояние ажиотажа в желании поддерживать Киев, которое генерировал Вашингтон, постепенно спадает и в Европе всё больше нарастает мнение бесперспективности и бесцельности военной помощи Украине на фоне абсолютно безрезультатного «контрнаступления» ВСУ.