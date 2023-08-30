Москва, 30 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин относится к народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону как к большому таланту и патриоту. Об этом 30 августа сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в годовщину смерти Кобзона.

Duma.gov.ru Иосиф Кобзон

Песков отметил, что у российского лидера очень тёплое отношение к Иосифу Кобзону.

«Он относился к нему как к большому таланту и патриоту. В этом плане ничего не изменилось», — уточнил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, артист умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Был похоронен на Востряковском кладбище.

Министерство культуры Украины 29 апреля опубликовало обновлённый список граждан России, «угрожающих национальной безопасности» Украины, среди 211 упомянутых в нём граждан есть российские журналисты, музыканты и актёры, в том числе покойные. В списке, в частности, присутствует и умерший в 2018 году Иосиф Кобзон.