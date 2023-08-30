Москва, 30 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Любые соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине, которые обсуждает Запад, не будут жизнеспособны без учёта высказанных Россией озабоченностей. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 30 августа журналистам.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и Франции, он отметил, что формат гарантий неясен. Уже подписан целый ряд соглашений о гарантиях Украине со стороны «целого клуба стран». В Москве в этом контексте ни разу не слышали каких-то упоминаний или отсылок к озабоченностям по поводу безопасности, которые высказывались Россией.

«Пока процесс достаточно однобокий, суть процесса точно не ясна, но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели. По словам политолога Игоря Шатрова, такая концепция удобна как Украине, так и США по ряду причин, но нельзя исключать и того, что она окажется уловкой Запада, чтобы не принимать страну в НАТО.

По мнению политолога Юрия Светова, главным гарантом безопасности для Украины остаётся Россия, но лишь в случае полной демилитаризации киевского режима. Израильская модель для Киева не выглядит реалистичной. Израиль взаимовыгодно сотрудничает с США и не зависит от них полностью, тогда как Украину содержат западные страны, а украинское оружие, оставшееся в наследство от Советского Союза, уже уничтожено.