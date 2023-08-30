Москва, 30 августа, 2023, 13:13 — ИА Регнум. По итогам приемной кампании в национальный исследовательский университет «МИЭТ» в 2023 году подали документы на 25% больше абитуриентов, чем годом ранее. Вуз является стратегическим для предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

Производственные мощности МИЭТа располагаются в особой экономической зоне «Технополис Москва». Университет сотрудничает с предприятиями, которые находятся на площадке «МИЭТ». Там расположено производство семи компаний — ЗИТЦ, ЗНТЦ, «КМ-211», «руКэп», «Ангстрем-Т» и других.

«НИУ МИЭТ — один из ключевых вузов электронной промышленности. Большинство его студентов проходят практику в компаниях еще во время обучения и по окончании вуза сразу начинают работать», — пояснил Овчинский. Особое значение выпускники университета имеют для предприятий всех четырех зеленоградских площадок ОЭЗ «Технополис Москва», подчеркнул он. «В 2023 году в вуз подали рекордное количество заявлений на обучение — более 5,6 тысячи в рамках приемной кампании. Этот результат на 25 процентов превышает показатели 2022-го», — отметил Овчинский.

Самый высокий конкурс на бюджетные места отмечается по направлениям: «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность». Кроме того, в средний балл по одному предмету вырос по отношению к прошлому году, превысив 78 баллов.

Рекордсменом по количеству поданных на бюджетное обучение заявлений стало направление «Информатика и вычислительная техника», куда подали более трех тысяч заявлений подано исключительно сюда. В 2023 году более половины от общего числа поступающих рассматривали бюджетное обучение в рамках конкретно этой специальности.

Почти 60 процентов заявлений на обучение подали с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), около 15 процентов — дистанционно, через личный кабинет абитуриента на официальном сайте НИУ МИЭТ. Рекордсменом в соотношении «поданные заявления/число бюджетных мест» стало на направление «Информационная безопасность» — на каждое бюджетное место претендовало не менее 25 человек.

В этом году НИУ «МИЭТ» выпустил свыше тысячи молодых специалистов, часть из которых готовы принять на работу на предприятиях особой экономической зоны столицы. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, особое значение выпускники вуза имеют для предприятий кластера микроэлектроники.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.