Москва, 30 августа, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Переворот в Нигере и то, что мы сейчас наблюдаем в Габоне, — звенья одной цепи, когда африканские страны пытаются полностью уйти от влияния Франции, стать независимыми государствами и позволить себе выбирать совершенно новое правительство. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ, политолог-африканист Александр Зданевич.

Кадр из видео Военные переворот в Габоне.

Ранее военные в Габоне закрыли границы страны после объявления о перевороте. Группа высокопоставленных офицеров выступила с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут управление государством в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны, поскольку не верят в результаты выборов, на которых действующий президент Али бен Бонго Ондимба был переизбран в третий раз.

По мнению Зданевича, ситуацию с недовольством и переворотом можно было предвидеть после оглашения результатов. Семья Ондимба у власти с 60-х годов, а уровень бедности в стране зашкаливает. При этом, по данным СМИ, сам Ондимба мог позволить себе даже привезти искусственный снег во дворец, чтобы его семья могла провести снежное Рождество.

«Потому что когда вы видите ситуацию с третьим сроком президента, который является последователем отца, который был у власти в 1967 году, то можно сказать, что он (действующий президент Габона — прим. ред.) немножечко всем поднадоел», — отметил Зданевич.

По словам профессора, действительно можно увидеть связь между происходящим в Габоне и ситуацией, которая ранее наблюдалась в Нигере. Зданевич пояснил, что, с одной стороны, в странах Африки уже несколько привычны переворотные процессы как возможность общественности и военных повлиять на власть. Тому пример перевороты в Зимбабве в 2017 году, в Южном Судане в 2019-м, а затем в Мали и других регионах. Но также это попытки стать более самостоятельными и независимыми государствами.

«То, что было в Нигере, и то, что мы сейчас наблюдаем в Габоне, — это звенья одной цепи. Потому что регион лихорадит, и неспроста. Можно сказать, что из Африки уходит французское влияние, страны всё больше пытаются стать независимыми. Не исключено, что Габон — это не последняя страна, где происходит такой захват власти», — поделился Зданевич.

Он отметил, что страны Африки пытаются влиться в постколониальный дискурс, что, правда, пока получается плохо, поскольку африканские военные не знают, как должен развиваться процесс, и действуют по стандартной схеме с переворотом, переходным правительством и переговорами. Зданевич подчеркнул, что ситуации отличаются лишь интенсивностью и жёсткостью действий. В Габоне же пока, по его мнению, ограничиваются резкими заявлениями, закрытием инфополя и государственных границ.

«Пока надо подождать, потому что те, кто берут в свои руки власть, рассчитывают на некую оперативную паузу — они ждут какие-то предложения от заинтересованных лиц, мир ждёт заявлений от захвативших власть. Но тут ещё многое будет зависеть от позиции метрополии — Франции, от союза африканских стран, которые говорят об отрицании перехода власти неконституционным путём. Это подвесит ситуацию на некоторое время», — заключил профессор.

Агентство AFP сообщило, что президент Габона Али бен Бонго Ондимба помещён под домашний арест. Задержан также сын президента Габона.

Как сообщало ИА Регнум, военные объявили о перевороте в Габоне после того, как избирательный центр сообщил о победе действующего главы государства на президентских выборах с результатом 64,27% голосов. Его главный соперник Альберт Ондо Осса набрал 30,77% голосов. Али бен Бонго Ондимба руководит страной с 2009 года.

Ранее на фоне проходящих президентских выборов власти Габона ввели комендантский час и заблокировали доступ в интернет, а также приостановили вещание радиостанции RFI и телеканала France24 — основных иновещательных французских медиа в Африке.

Как ранее сообщало ИА Регнум, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля, когда президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума в резиденции и объявила о его свержении. В ходе переворота председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода, позднее он дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Делегации из Нигерии Тчиани пояснил, что переворот задумывался из лучших побуждений для предотвращения неминуемой угрозы. 26 августа советник главы сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины (НССР) заявил о предъявлении послу Франции Сильвена Итте покинуть страну.

Ещё в марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на заявления Парижа об окончании «эпохи французской Африки», европейская страна надеется сохранить своё влияние и предпринимает попытки не допустить расширения влияния России и Китая на Африканском континенте. По её словам, Париж по-прежнему определяет для себя избранные африканские страны, где готов закрывать глаза на военные перевороты и нарушения прав человека, «лишь бы они слепо следовали курсу официальной Франции».