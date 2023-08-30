Москва, 30 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Говорить о сроках поездки президента России Владимира Путина в Китай пока преждевременно, заявил 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока преждевременно об этом сообщать, между Россией и Китаем прорабатываются контакты на разных уровнях», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Кремль будет информировать о таких поездках.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время своего официального визита в Москву пригласил Владимира Путина посетить с визитом Китай в этом году.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре.