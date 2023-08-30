Москва, 30 августа, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдёт скоро. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Путин

На вопрос, когда состоится встреча Путина и Эрдогана, Песков ответил: «Пройдёт скоро, сообщим».

Как передавало ИА Регнум, 29 августа турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября.

Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников написал, что Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. Газета Hürriyet, ссылаясь на источники, сообщила, что Путин и Эрдоган могут на переговорах в Сочи обсудить новую формулу зерновой сделки.