Москва, 30 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В Кремле внимательно наблюдают за происходящим в Габоне, где группа военных объявила о захвате власти. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 августа журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

По мнению Пескова, на фоне ситуации в Габоне не стоит делать обобщающих выводов о нарастании конфликтов в Африке. Однако происходящее в этой стране вызывает глубокую озабоченность.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне. Они заявили, что представляют все силы безопасности и обороны в стране. По их словам, результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений, а президент Али бен Бонго Ондимба помещён под домашний арест.

Ранее избирательный центр сообщил о победе действующего главы государства на выборах с результатом 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7% голосов.