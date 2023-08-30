Москва, 30 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Вечером 29 августа в центре Москвы рядом с гостиницей «Метрополь» сотрудники ДПС остановили Mercedes камуфляжной расцветки. За рулём находился 49-летний Магомед в состоянии алкогольного опьянения, а рядом с ним на пассажирском сиденье 37-летний Аслан. Сотрудники дорожной полиции попросили открыть багажник и осмотрели автомобиль. Внутри они нашли целый арсенал оружия, и не только. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум Мерседес

«Во время досмотра Mercedes Benz Cls 350, в котором находились двое уроженцев Чеченской Республики, остановленного в Театральном проезде, в багажнике был обнаружен автомат АК-12 и патроны к нему в количестве 19 штук, в салоне авто под передним пассажирским сиденьем, в отсеке для аптечки находились две боевые ручные гранаты Ф-1 в собранном виде, на заднем сиденье обнаружен пистолет с магазином без патронов неизвестного производства. При личном досмотре водителя в поясной сумке обнаружены четыре магазина для автомата АК-12, с патронами в количестве 111 штук», — рассказал собеседник агентства.

Во время осмотра авто Аслан попытался сбежать. Но оперативникам удалось его догнать через 200 метров. Во время задержания мужчина попытался избавиться от пакета с неизвестным веществом белого цвета. Его изъяли и направили на экспертизу. На место вызвали следственно-оперативную группу, следователя и сапёра, он осмотрел гранаты и составил акт. Всё оружие было изъято и направлено на экспертизу.

В отношении водителя было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. Оказалось, что 49-летний Магомед не был пристёгнут ремнём безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), на Mercedes было незаконно установлено устройство для подачи специальных цветовых и звуковых сигналов (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). Кроме того, мужчина управлял автомобилем будучи лишённым водительского удостоверения (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ). По последнему пункту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. По факту обнаружения оружия и неизвестного вещества проводится проверка, следствие ждёт результатов экспертиз.