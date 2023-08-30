Либревиль, 30 августа, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Президент Габона Али бен Бонго Ондимба помещён под домашний арест. Об этом сообщили военные, захватившие власть в стране, передаёт агентство AFP.

U. S. Department of State Али Бонго Ондимба

Глава государства находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей, говорится в коммюнике, зачитанном военными в телеэфире.

Объявлено также, что один из сыновей президента арестован «за государственную измену».

Как сообщало ИА Регнум, ранее группа высокопоставленных военных в Габоне объявила об отмене результатов президентских выборов, прошедших 26 августа, роспуске государственных институтов и закрытии границ. Себя выступавшие назвали представителями комитета по переходному периоду и восстановлению институтов.

Переворот в Габоне произошёл после того, как избирательный центр сообщил о победе действующего главы государства на президентских выборах с результатом 64,27% голосов. Али бен Бонго Ондимба руководит страной с 2009 года.