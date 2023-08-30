Москва, 30 августа, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Москва на своем примере доказала, что экономический рост и технологическая трансформация городской жизни возможны при человекоцентричном подходе, который и стал основой московской формулы создания комфортной городской среды, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, выступая сегодня, 30 августа, на Московском урбанистическом форуме. Ее создание — это в том числе полное обновление инженерных коммуникаций с учетом будущих подключений, избавление города от «паутины» воздушных проводов и озеленение — обязательный завершающий этап всех проектов комплексного благоустройства.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

Благоустроены и стали удобными для пешеходов более 520 улиц и общественных пространств. Благодаря созданию благоустроенных территорий в Москве по сравнению с 2010 годом до четырех раз выросло число пешеходов, почти втрое увеличилось число горожан, занимающихся спортом.

Бирюков рассказал, что москвичи активно включились в программу раздельного сбора мусора, которая стартовала в 2020 году. За первое полугодие 2023 года получено более 700 тонн вторсырья, тогда как в 2019-м было собрано 600 тонн за весь год.

Особое внимание город уделяет здравоохранению — к концу 2023 года планируется отремонтировать 201 поликлинику, это половина всего амбулаторного фонда. В настоящий момент работы завершены в 127 учреждении, в ремонте 74.

С 2021 года в Москве благоустроено свыше 760 территорий школ, детских садов, колледжей, отметил заместитель мэра. В город сейчас обустроено свыше 1,2 тыс. футбольных полей и стадионов.

Москва стала одним из самых зеленых мегаполисов мира. Более 49% площади города составляют озелененные территории. С 2010 года высажено свыше 13 млн деревьев и кустарников. В результате сейчас 90% горожан живут в шаговой доступности от парков и скверов.

В результате этих изменений, отметил Бирюков, для всех москвичей — вне зависимости от района проживания, возраста и социального статуса, — российская столица становится безопасным городом с возможностями для активного отдыха, доступной спортивной инфраструктурой, комфортными условиями для получения медицинской помощи, воспитания детей и заботы о старшем поколении.