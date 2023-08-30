Москва, 30 августа, 2023, 13:24 — ИА Регнум. У России действительно есть возможность разбить ныне сплочённое антироссийское единство западных стран, считает старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев. Об этом он заявил 30 августа корреспонденту ИА Регнум.

Gage Skidmore Джон Болтон

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон спрогнозировал, что если Россия после неудачного контрнаступления ВСУ внезапно предложит начать мирные переговоры и часть западных союзников Украины (в Берлине, Париже и даже Вашингтоне) могут согласиться.

Как заметил Межуев, Болтон боится, и справедливо, что если Россия выдвинет такое предложение публично, то действительно большое количество государств — причём не только страны глобального Юга, но и отдельные члены коллективного Запада — поддадутся искушению пойти на такие договорённости. В этой ситуации Россия, по мнению Межуева, может пойти в дипломатическое наступление и добиться отхода части коллективного Запада от сплочённого антироссийского единства.

Политолог допустил, что тот сценарий, о котором говорит Болтон, уже реализуется, но не публичными методами, а инструментами закулисной дипломатии.

«Ясно, что какие-то торги идут — причём как раз вокруг тех предложений, о которых говорит Болтон. Но в публичной пропаганде доминирует точка зрения о невозможности мира», — констатировал эксперт.

Однако, по его мнению, дипломатические усилия России могут натолкнуться на серьёзное противодействие со стороны США и Великобритании. Значительная часть коллективного Запада таких предложений не примет. Но былого единства уже не будет.

«Естественно, это не приведёт к мгновенному завершению конфликта — это абсолютно очевидно. Но у России появятся аргументы для демонстрации определённого дипломатического преимущества. Так что идею Болтона можно рассматривать как прямую подсказку российскому руководству, как надо себя вести», — заметил Межуев.

Он полагает, что Болтон не стал бы выступать с такими рассуждениями, если бы не знал, что по сути дела эти вопросы уже обсуждаются. Иными словами, бывший советник Трампа понимает — вопрос есть, и он раскалывает американский политический истеблишмент.

Совсем иначе оценивает аналитику Болтона политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв. По его мнению, бывший советник Белого дома работает в данном случае на внутреннюю аудиторию.

«Демократы и республиканцы грызутся между собой постоянно и замкнуты на внутреннюю повестку, — напомнил он. — А Болтон пытается подставить демократов, показать, что они слабые и что Байден может поддаться на давление со стороны России и европейцев. Иных целей эта статья не преследует и никаких реальных прогнозов не даёт».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Болтон написал статью для портала 19fortyfive, в которой содержится прогноз, что в случае окончательного провала украинского контрнаступления президент России Владимир Путин «перевернёт шахматную доску», предложив мир. Такое развитие событий, по мысли американского политика, может привести к тому, что Украина остается без западных союзников, так как США, Франция и Германия могут поддаться искушению и благожелательно отнестись к инициативам Москвы.

На Украине к прогнозам о переговорах с российской стороной относятся с предсказуемым раздражением. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что такие переговоры, а также возможные уступки российской стороне обернутся геостратегическим фиаско западных стран и положат начало антидемократической контрреволюции.

Между тем сама Россия неоднократна давала понять, что готова к переговорам. По словам Путина, она никогда не отказывалась от них, но если Запад действительно хочет мира, то для этого достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. При таком раскладе Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией.