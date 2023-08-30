Москва, 30 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Лилль» предложил €11 млн за полузащитника «Спартака» Даниила Денисова. Об этом 30 августа сообщил портал Metaratings.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что «Лилль» заинтересован в услугах 20-летнего футболиста, однако спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать французскому клубу в этом трансфере.

Денисов находится в структуре «Спартака» с 2019 года. Он сыграл за клуб 56 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа «Спартак» со счетом 4:1 обыграл «Динамо» в третьем туре группового этапа Кубка России. Все голы спартаковцы забили в первой тайме: на шестой и 18-й минутах отличился Александр Соболев, Срджан Бабич — на 15-й, Антон Зиньковский — на 24-й. Автором единственного гола у динамовцев стал Муми Нгамалё (65).