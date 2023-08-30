Берн, 30 августа, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Желание генералов ВСУ продвигаться вперёд любой ценой губит много военных, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Один из украинских военных рассказал газете, в ВСУ не хватает сапёров, часто они занимаются разминированием вручную.

«Это длительный процесс, который злит некоторых генералов. Если они говорят вам продвигаться вперед, пусть лучше сами это сделают и попадут прямиком в ад», — сказал военный.

В материале отмечается, что в тяжёлых условиях контрнаступления моральный дух некоторых военных ВСУ начал падать.

«С нами обращаются как с пушечным мясом. Они (руководство) используют нас как сигарету, которую выкуривают, а потом выбрасывают», — пожаловался второй военный.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Он уточнил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

В своей статье для портала Defense News обозреватель Дэниел Депетрис отметил, что американское разведывательное сообщество сомневается в способности украинской армии прорвать российские оборонительные рубежи в зоне специальной военной операции.