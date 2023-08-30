Москва, 30 августа, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации поражает цели, находящиеся на расстоянии 120 км, в ближайшее время ожидается поступление авиационных ракет, которые смогут поражать цели на расстоянии до 300 км. Об это сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-57 в небе

Он отметил, что в ходе спецоперации Су-57 решает задачи с высоким качеством, он эффективно поражает цели, а его отличительной особенностью является то, что он малозаметен.

«Сегодня истребитель работает на дальности 120 км, в ближайшее время ждут поступления авиационных ракет для высокоскоростных воздушных целей на дальности до 300 км», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков заявил, что в текущем году государственная корпорация «Ростех» собирается существенно увеличить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57. Серийные поставки Су-57 в ВКС России начались в 2022 году, и к концу 2024 года в войска должны поставить 22 истребителя пятого поколения. К 2028 году их количество в ВКС должно возрасти до 76 единиц.

Директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал ИА Регнум, что одной из особенностей ракет малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которыми вскоре оснастят истребители Су-57, является их высокая помехозащищённость. Он уточнил, что также эти ракеты всеракурсные и для удара по цели сзади самолёту необязательно будет разворачиваться.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным истребителем Воздушно-космических сил страны. Такую оценку 30 июля военному самолёту дало американского издания Military Watch.