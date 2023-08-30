Уфа, 30 августа, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В ночь на 30 августа в районе станции Шакша Куйбышевской железной дороги в Башкирии вследствие действий посторонних лиц загорелся релейный шкаф, сообщили в пресс-службе железной дороги.

«Около 2.00 (мск) 30 августа было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Шакша (Башкирия) Куйбышевской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

На движение пассажирских поездов возгорание релейного шкафа не повлияло. Железная дорога работает в штатном режиме, отметили в компании.

Ранее в 2023 году ряд аналогичных инцидентов произошёл и в других регионах страны, а некоторые попытки поджогов были предотвращены. В частности, 29 августа в Омске сотрудниками ФСБ был задержан 21-летний агент украинских спецслужб, которому была поставлена задача по повреждению и уничтожению объектов инфраструктуры. Ранее он успел поджечь релейный шкаф на одном из железнодорожных перегонов в Омской области.

24 августа сотрудники ФСБ вместе с сотрудниками полиции задержали в Пскове пытавшегося поджечь релейный шкаф местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Задание он получил от «волонтёров общественного гуманитарного проекта» на Украине, реальной целью которых является вербовка граждан России для совершения ими диверсий.

За поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о быстром заработке, отметили 25 августа в Центре общественных связей ФСБ России. Основной упор в Киеве делают на вовлечении в противоправную деятельность молодёжи, пожилых людей, радикалов, маргиналов, а также несовершеннолетних и лиц с психическими заболеваниями, заявили в ФСБ.