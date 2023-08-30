Воронеж, 30 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Защитник воронежского футбольного клуба «Факел» Фёдор Кудряшов получил перелом ребра в матче Кубка России против «Оренбурга». Об этом 30 августа сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что срок восстановления 36-летнего футболиста составит до трёх недель.

29 августа «Факел» на своём поле проиграл «Оренбургу» со счётом 0:1.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Кудряшов подписал контракт с «Факелом». С 2020 года он выступал за турецкий клуб «Антальяспор», за который провёл 110 матчей и забил один гол. В нынешнее межсезонье он покинул команду на правах свободного агента.

В июне 2022 года Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.