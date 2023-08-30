Москва, 30 августа, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана начнутся в Москве 31 августа. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Рабочий визит главы МИД Турции в Россию продлится до 1 сентября. Лавров и Фидан обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии, Закавказье, уточнила дипломат.

Ожидается, что министры проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере.

«Также главы министерств иностранных дел России и Турции проработают график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в Анкаре ранее заявили, что создание зернового коридора будет одной из главных тем визита в Россию министра иностранных дел Хакана Фидана. Усилия турецкой стороны направлены на активную работу существующего зернового коридора, подчеркнул главный советник главы государства Акиф Чагатай Кылыч.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на турецких чиновников, сообщало о предполагаемом визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию 8 сентября. В ходе визита Эрдоган намерен обсудить с президентом Владимиром Путиным в том числе возобновление зерновой сделки.