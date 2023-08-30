Москва, 30 августа, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Сапёры уничтожили взрывчатку, которая осталась на месте падения сбитого дрона в Дзержинском районе Калужской области. Об этом 30 августа написал глава региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

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«Громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района, — это результат подрыва взрывчатки, которая осталась на месте падения сбитого сегодня ночью вражеского БПЛА», — написал он, добавив, что ранее группа сапёров обследовала опасный груз, в результате было принято решение о его уничтожении.

Как передавало ИА Регнум, ночью 30 августа попытки атак украинских дронов зафиксированы в Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Московской областях и Севастополе.

Российские военные уничтожили один беспилотный летательный аппарат самолётного типа в небе над территорией Калужской области. Ещё один такой дрон попал в пустой резервуар для хранения горюче-смазочных материалов в Дзержинском районе. При ударе начался пожар, который удалось потушить. Шапша уточнил, что в случае со второй атакой также никто не пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередная попытка ВСУ атаковать дронами российские регионы говорит об агонии киевского режима и отсутствии у него перспектив.