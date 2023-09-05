Москва, 5 сентября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. С началом нового учебного года по всей стране открылись не только школы, но и детские центры дополнительного образования. Это, в частности, 317 детских технопарков «Кванториум», более 198 центров цифрового образования «IT-куб» и 30 центров научного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК), где благодаря нацпроекту «Образование» ребята получают всестороннее развитие и дополнительные навыки. В общей сложности в таких центрах создано более 1 млн новых мест.

Министерство образования и науки Курской области Курские школьники исследуют новые методы изучения биологических объектов

Новым форматом дополнительного образования для детей от 10 до 18 лет стали технопарки «Кванториум». Здесь для ребят доступно до 14 направлений обучения (квантумов). Современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование — это лишь часть того, что предлагают ребятам технопарки по всей стране.

К примеру, в объединении «Биоквантум» детского технопарка «Кванториум» города Курска школьники, которым интересен мир современной науки, при помощи уникального высокотехнологичного оборудования исследуют новые методы изучения биологических объектов. Так как биотехнологии помогают получать современные материалы, обеспечивают альтернативными источниками энергии, а также помогают создавать оптимальную для человека окружающую среду, у детей развивается проектное мышление. Кроме того, обучающиеся «Биоквантума» получают опыт участия во всероссийских и областных мероприятиях естественнонаучного профиля.

«В этом году мне довелось поучаствовать в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» для школьников. Он проходил в Воронеже. Мы получили незабываемый опыт участия, познакомились с ребятами из других городов и представили наше направление и «Кванториум», — рассказал обучающийся направления «Биоквантум» Степан Петров.

Для ребят работают мобильные «Кванториумы» — это детские «технопарки на колесах», внутри которых обустроены многофункциональный комплексы хайтек для проведения опытов, моделирования и конструирования. Они включают в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зону.

В Орловской области мобильный технопарк «Кванториум» создан на базе перевозной автомобильной станции. Передвижной комплекс наполнен самым современным оборудованием в разных сферах: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов. Посетить мобильный технопарк смогли обучающиеся Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина, а также ребята из «Движения первых». По словам директора дворца Натальи Марушкиной, системе дополнительного образования оказывается беспрецедентная поддержка, что, безусловно, способствует не только удовлетворению потребностей обучающихся и их родителей, но и способствует развитию экономики региона.

Мобильный «Кванториум» создан, чтобы решить проблему доступности дополнительного образования детей для удаленных районов. К концу 2024 года их число в России достигнет 496, из которых 361 будут расположены на базе общеобразовательных организаций.

Познакомиться с тем, как проходят занятия в «Кванториуме», и выбрать приоритетное для себя направление можно в выпусках нового сезона образовательного шоу «Учат в блоге». Найти ближайший «Кванториум» можно на портале национальныепроекты. рф. РФ в разделе «Карты»

В центрах цифрового образования «IT-куб» ребята 7–18 лет знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов.

Два новых IT-клуба готовятся к открытию в Костромской области — в школе №13 города Буя и в гимназии №33 Костромы. У ребят появятся по шесть учебных аудиторий, а также — конференц-зал, зона коворкинга и шахматная гостиная. «Теперь буйские ребята смогут углубленно изучать информационные технологии, не выезжая из родного города», — рассказала директор школы №13 им. Р. А. Наумова г. Буя Лариса Смирнова.

По словам руководителя IT-куба на базе гимназии №33 Костромы Натальи Меркурьевой, в IT-кубе дети не просто будут изучать информационные технологии, но и создавать программные проекты. «Педагоги нашего центра имеют высокую квалификацию, преподают в вузах и успешно прошли повышение квалификации на платформе Академии Минпросвещения России», — подчеркнула Меркурьева.

К 2024 году число центров цифрового образования «IT-куб» в стране достигнет 340. Найти ближайший можно на портале национальных проектов в разделе «Интерактивные карты».

Также в рамках нацпроекта «Образование» по всей стране на базе вузов работают центры научного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК). Они дают школьникам возможность получить опыт работы над научными задачами вместе с настоящими учеными и внести собственный вклад в проводимые исследования.

К примеру, школьникам Самарской области доступно бесплатное обучение по 11 образовательным программам в доме научной коллаборации Самарского государственного технического университета. Среди направлений — информационные технологии, архитектура и дизайн, химия и экология, пищевые и биологические инновации и многое другое.

Наталия Медведева посвятила 13 лет архитектуре, сейчас она — старший преподаватель Академии строительства и архитектуры Самарского политеха и старший педагог Дома научной коллаборации СамГТУ. В ДНК Наталия Медведева ведёт программы «Информационные технологии в архитектурном проектировании» и «Основы архитектурного проектирования». «Мне нравится преподавать в центре ДНК, поскольку могу показать детям интересный и насыщенный мир архитектурного творчества. Уже в возрасте 14 -18 лет обучающиеся могут образно мыслить, представлять простые идеи необычно, применяя конструктивные и объёмно-пространственные решения. Интересно наблюдать как за год обучения в центре ДНК ребята самостоятельно проектируют и реализуют свои идеи» — отмечает Медведева.

Центры «Дом научной коллаборации» нацелены на создание среды ускоренного развития для детей в стенах университета, что позволяет им получать знания и экспертизу от научных сотрудников и выстраивать собственную траекторию развития через реализацию проектной деятельности, используя инфраструктуру и кадровый потенциал вуза. Сейчас таких центров 30.

Также по нацпроекту «Образование» в регионах России развивается сеть центров развития талантов детей и молодежи «Мини-Сириус» — их уже более 61.

В Удмуртии такое учреждение работает уже несколько лет: это региональный образовательный центр одаренных детей «ТАУ». В микробиологической лаборатории, к примеру, школьники получат возможность «заглянуть» в таинственный мир «невидимого» — царство микробов. Программа «Программирование на языке С++» предназначена для обучающихся, уже имеющих базовые знания в области программирования. Как отметила директор ТАУ Римма Бякова, центр уже несколько лет выстраивает связку: школа — среднее профессиональное образование — вуз — предприятие, потому что такая цепочка логична и эффективна.

Региональные площадки работают по технологиям образовательного центра «Сириус» и будут созданы во всех субъектах России. В таких центрах ребятам помогают определиться с профессией, выявить и развить талант в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве.

Как сообщало ИА Регнум, школьное и дополнительное образование строятся в нашей стране, как единая система, и эффективны только тогда, когда реализуются совместно. Причем, государству важен успех каждого ребенка, независимо от его места жительства и социального статуса его семьи.

Поэтому по всей стране благодаря национальному проекту «Образование» открывают центры дополнительного образования, где школьники могут бесплатно обучаться по перспективным и востребованным направлениям.